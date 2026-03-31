Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike gestohlen – Zeugenaufruf



Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein hochwertiges E-Bike in den Farben Rot und Schwarz im Wert von knapp 4.500 Euro.

Das Fahrrad war in der Bergstraße/Bahnhofstraße mit einem Rahmenschloss sowie einem Kettenschloss gesichert an Fahrradständern abgestellt. Mit bislang unbekanntem Werkzeug entfernte die Täterschaft die Schlösser und flüchtete in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Heidelberg-Nord nun nach Personen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 45690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. März 2026, 19:47