Wiesloch – Strassensperrung der B3 wegen eines Unfalls – ERSTMELDUNG – Aktuell beide Richtungen gesperrt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 6 bei Wiesloch ist die B 3 zwischen der L 723 und dem Abzweig Parkstraße derzeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Nähere Informationen zum Unfall und dessen Hergang liegen derzeit noch nicht vor.

Die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten dauern an. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 13:22