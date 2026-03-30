Weinheim – Mit dem Mineralogen in die Magma-Kammer

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Schon ein echter Klassiker im Geologie-Programm der Weinheimer Exkursionen und der Stadtführungen unter dem Motto „Natur pur“ ist die Wanderung mit dem Diplom-Mineralogen Ludwig Meitzler immer am Ostermontag, in diesem Jahr am 6. April. Meitzler führt seine Begleiter und Zuhörer in die Gegend des „Hirschkopfs“ im Weinheimer Norden. Die Gruppe durchquert Stadt und Wald, lernt dabei, die vertraute Umgebung mit einem geologischen Blick zu sehen. Vom Heute gelangen die Geo-Wanderer mit wenigen Schritten zur Küste eines warmen Meeres immer tiefer in Zeit und Raum. Sie queren eine bedeutende Nahtstelle der Erde und tauchen schließlich in eine Magmakammer viele Kilometer tief unter der Erdoberfläche. Dabei schlagen sie den Bogen vom Handstück zur Landschaft und von der Vergangenheit in die Zukunft. Ein Frühlingsspaziergang der besonders lehrreichen Art. Er dauert an die vier Stunden, langweilig wird es dabei nie.

Info: Ostermontag, 6. April, 14 Uhr, Treffpunkt: Weinheim, Elektro Amend, Bergstraße 103, Dauer der Exkursion: Drei bis vier Stunden, Ausrüstung: gutes Schuhwerk, angemessene Kleidung. Veranstalter: Diplom-Mineraloge Ludwig Meitzler, keine Teilnahmegebühr, keine Anmeldung erforderlich.

Diese Führung kann auch jederzeit für Gruppen gebucht werden, dann allerdings nicht kostenfrei.

Buchbar über: Ludwig Meitzler, Mail: l.meitzler@gmx.de

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:41