Weinheim – Jazz-Pianistin Anke Helfrich ist jetzt Trägerin des Landesverdienstordens

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Sie sind Vorbilder für andere“ – Als achte Weinheimerin in 50 Jahren.

Dr. h.c. Richard Freudenberg gehörte im Jahr 1975 zu den ersten Trägern des Landesverdienstordens des Landes Baden-Württemberg. Es ist die höchste Auszeichnung des Landes für verdiente Persönlichkeiten. Seit Freitag vergangenen Woche gehört nun auch die Weinheimer Jazz-Pianistin Anke Helfrich zu dem erlauchten Kreis, der nie mehr als 1000 lebende Personen umfassen darf.

Die Ehrung im Neuen Schloss in Stuttgart war schon deshalb eine ganz besondere, weil es die letzte in der Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann war. Die Verleihung nimmt immer der Chef der Landesregierung vor, seit es sie gibt. Zu den ersten Gratulanten gehörte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, der es sich nicht nehmen ließ, an der Feierlichkeit teilzunehmen.

Kretschmann würdigte die Weinheimerin als eine der bedeutendsten Jazz-Pianistinnen und -Komponistinnen Europas. „Ob gemeinsam mit ihrer Band oder mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, ihre Kunst begeistert und inspiriert Menschen auf der ganzen Welt“, bescheinigte der „Landesvater“.

Er wusste, dass sich Anke Helfrich auf ihren Alben mit großen Themen der Zeit und Geschichten ihres eigenen Lebens auseinandersetzt. So interpretiert und begleitet sie im Album „Dedication“ unter anderem die berühmte Anti-Apartheid-Rede „I have a dream“ von Matin Luther King. Mit ihrem Album „We’ll rise“ gibt sie teils vergessenen Pionierleistungen von Frauen aus unterschiedlichen Bereichen Raum.

Kretschmann betonte: „Trotz ihrer internationalen Tätigkeit ist Anke Helfrich fest in ihrer Heimatstadt Weinheim verwurzelt und engagiert sich als deren Botschafterin. Sie setzt sich vor Ort gegen Diskriminierung und Rassismus und für eine offene Stadtgesellschaft ein.“ Als langjährige Dozentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und an Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt am Main gibt sie ihr Wissen an den musikalischen Nachwuchs weiter und leistet damit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Bisher aus Weinheim stammende Trägerinnen und Träger des Landesverdienstordens waren und sind: Dr. h.c. Richard Freudenberg (die Verleihung fand 1975) statt, Polizeihauptkommissar Ernst Schlösser (1975), Ernst Schröder (1976), Herbert Schneider (1988), Ingrid Noll (2002), Dr. h. c. Hans-Werner Hector (2013), Josefine Hector (2013).

In seiner Rede bescheinigte der Ministerpräsident den Geehrten: „Sie sind Menschen, die in unserer Gesellschaft herausragen, weil sie sich einsetzen, die Initiative ergreifen, Besonderes leisten im Ehrenamt oder im Beruf. Sie gehen mit neuen Ideen und Mut voran, inspirieren und motivieren andere und kümmern sich um ihre Mitmenschen. Sie sind damit Vorbilder für andere.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:35