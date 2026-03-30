Viernheim – Einbrecher in Einfamilienhaus

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag (28.03.) in ein Einfamilienhaus „Hinter den Zäunen“ ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster zunächst Zugang in das Haus. Im Innern suchten sie nach Wertgegenständen entwendeten schlussendlich einen Schmuckgegenstand.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06252 – 706-0 entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:33