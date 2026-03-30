Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Dazu lädt die Fachkraft Gemeindeschwester plus Nadja Hieb am 15. April in Bornheim ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch das Dorf. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Beim Spaziergang in Bornheim bietet sich die Gelegenheit, die Fachkraft Gemeindeschwester plus persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informiert sie.

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Nadja Hieb per E-Mail an Nadja.Hieb@suedliche-weinstrasse.de und telefonisch unter 06341 940 658 erreichbar, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Quelle: Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 23:26