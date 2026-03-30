

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 120 Menschen haben es in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in den vergangenen Monaten bereits kennengelernt: das Bewegungsprogramm „Die fünf Esslinger“. Weil es auf große Resonanz stößt, bietet Barbara Dees, Beauftragte für Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Kreisverwaltung, nochmals einen Informationstermin an, bei dem alle Interessierten, auch von außerhalb der Verwaltung, teilnehmen und die Bewegungsübungen „Fünf Esslinger“ kennenlernen können: Der vorerst letzte Termin wird am 19. Mai von 16 bis 18 Uhr stattfinden, im Casino der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Landau.

Das Bewegungsangebot richtet sich an alle, die mit wenig Aufwand mehr Bewegung in ihren Alltag bringen möchten – egal ob jung oder älter, sportlich Aktive oder Einsteiger. In lockerer Atmosphäre, mit theoretischem Input und praktischen Übungen zeigt Übungsleiterin Petra Cuadra, wie einfach es sein kann, Bewegung in den Alltag zu integrieren. „Bewegung ist die beste Medizin – und das Schöne ist: Jeder kann sofort damit anfangen! Die fünf Esslinger sind leicht zu erlernen, machen Spaß und helfen, bis ins hohe Alter fit und beweglich zu bleiben“, sagen SÜW-Gesundheitsförderin Barbara Dees und Vera Krupinski, die Bewegungsmanagerin für die Südliche Weinstraße. Abgerundet wird der Nachmittag mit einem Kurzvortrag zum Thema „Motivation“, den Barbara Dees vorbereitet hat, damit es leichter gelingt, Übungen im Alltag zu etablieren.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Kopien, auf denen die „Fünf Esslinger“ erklärt sind, werden am Ende der Veranstaltung verteilt. Ebenso können die Original-Broschüren mit weiteren wissenswerten Infos für einen Kostenbeitrag von drei Euro gekauft werden, damit zu Hause fleißig weitergeübt werden kann.

An dem Nachmittag werden auch zwei Fachkräfte Gemeindeschwester plus anwesend sein, um sich vorzustellen. Denn die Fachkräfte bieten die „Fünf Esslinger“ ebenfalls an.

Fortbildung für Multiplikatoren

Wer die „fünf Esslinger“ nicht nur für sich selbst lernen will, sondern sie als Übungsleiterin oder Übungsleiter auch anderen beibringen möchte, kann an einer zweitägigen Multiplikatoren-Ausbildung in Landau teilnehmen: am 18. und 19. Juni von 9 bis 15 Uhr im Medienzentrum Südliche Weinstraße-Landau in der Lazarettstraße 40. Der Kostenanteil pro Person beträgt hierfür 150 Euro, die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Für einen kleinen Snack und Getränke wird gesorgt sein. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Darum geht’s

Die „Fünf Esslinger“ gehen zurück auf den Mediziner Dr. Martin Runge. Es handelt sich um Übungen, die Beweglichkeit, Gleichgewicht und Kraft fördern und so nachhaltig zur Gesundheit und Lebensqualität beitragen.

Anmeldungen sind erforderlich, per E-Mail an Barbara.Dees@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940-918.

Quelle: Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 23:33