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Kerze dom
30.03.2026, 12:25 Uhr

Speyer – Kerze als Friedenszeichen – Malteser Hilfsdienst spendet Osterkerze an den Dom

Kerze domSpeyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Malteser Hilfsdienst in der Diözese Speyer spendet die Osterkerze an den Speyerer Dom. Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf und sein Stellvertreter Matthias Geist übergaben diese feierlich an Domkapitular Peter Schappert, der für die Liturgie am Dom verantwortlich ist.

„Die Osterkerze ist für uns das Zeichen, dass das Licht über die Dunkelheit siegt. Wir verbinden damit die Hoffnung auf eine friedlichere Welt“, so Wolf und Geist bei der Übergabe im Dom. „Für uns als Malteser ist Friedensarbeit ein elementarer Bestandteil unseres Dienstes als Hilfsorganisation – ganz besonders in diesen Zeiten, da große bewaffnete Konflikte in der Ukraine, dem Sudan und den Nahen Osten gegenwärtig sind.“

Domkapitular Peter Schappert nahm die große Osterkerze, die traditionell im Speyerer Karmel gefertigt wird, dankend entgegen. „Die Osterkerze steht für Christus, der auferstanden ist, und jedem Menschen Leben und ewiges Leben verspricht“, sagte Schappert. „Ich wünsche mir, dass unser Glaube daran, auch dort wo es heute dunkler ist, Hoffnung und Zuversicht fördert.“

Zur Tradition der Osterkerze

In der Osternacht wird die Osterkerze in einer Prozession als einzige Lichtquelle in den dunklen Dom getragen. Beim feierlichen Einzug erfolgt der dreimalige Ruf „Lumen Christi“, „Licht Christi“, auf den die Gemeinde mit „Deo Gratis“, „Dank sei Gott“, antwortet. Währenddessen wird das Feuer der Osterkerze an alle Gläubigen weitergegeben, die ihre Kerzen daran anzünden und damit die Kirche erhellen. Auf den Leuchter gestellt symbolisiert die Osterkerze den erhabenen Christus als Sieger über den Tod. Die weiße Farbe der Kerze steht für die Hoffnung und das neue Leben. Sie muss, wie alle liturgischen Kerzen, aus einem bestimmten Anteil an Bienenwachs gefertigt sein. Das rührt von der früheren Tradition, nur die edelsten Materialien für den liturgischen Gebrauch zu verwenden. Im Dom brennt die Osterkerze von da an im Altarraum.

Zum Malteser Hilfsdienst

Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million Mitgliedern und Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland. 1953 durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet, steht der christliche Dienst an Bedürftigen und Menschen in Not im Mittelpunkt der Arbeit. In der Diözese Speyer engagieren sich mehr als 2.000 Aktive im Ehren- und Hauptamt an 15 Standorten in der Pfalz und Saarpfalz für den Malteser Hilfsdienst: im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst genauso wie in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in den ehrenamtlichen Sozialdiensten oder der Jugendarbeit. Der Auslandsdienst der Malteser fördert Partner in aller Welt und entsendet Fachkräfte in Krisengebiete.

Bild: (v.l.n.r.): Domkapitular Peter Schappert, Matthias Geist, stellvertretender Diözesanleiter, und Prof. Dr. Christopher Wolf, Diözesanleiter des Malteser Hilfsdienstes, bei der Übergabe der Osterkerze 2026 im Speyerer Dom © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:25

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