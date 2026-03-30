Speyer – Handel mit Betäubungsmitteln – Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Speyer / Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag (28.03.2026), gegen 13 Uhr, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) in Speyer Haftbefehle gegen einen 33-Jährigen und einen 56-Jährigen. Aufgrund von vorangegangenen, intensiven und umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei standen die Männer im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Im Anschluss vollstreckten die Polizeikräfte Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen sowie einen Geschäftsraum und zwei Lagerhallen in Speyer und Böhl-Iggelheim. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten mehr als 600 Gramm Kokain, mehr als 350 Gramm Marihuana, rund 180 Gramm Haschisch, 90.000 Euro Bargeld, zwei Autos und zehn Smartphones sichergestellt werden.

Die beiden Beschuldigten wurden am 29.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain und Amphetamin in nicht geringen Mengen bezüglich des 56-jährigen bzw. der Beihilfe hierzu hinsichtlich des 33-jährigen in Vollzug. Der 33-Jährige und der 56-Jährige wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Quelle:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:39