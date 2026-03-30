Sinsheim – Historische Karte der Gemarkung Sinsheim jetzt erhältlich

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Vierzehn historische Karten von Sinsheim im Maßstab 1:10000 aus der Zeit der Katastervermessung in Baden (1852-1932) jetzt in der Tourist-Info erhältlich

Ab sofort ist in der Tourist-Info Sinsheim eine historische Karte der Gemarkung Sinsheim erhältlich. Der detailreiche Übersichtsplan im Maßstab 1:10.000 bietet einen spannenden Einblick in die Siedlungsstruktur, Verkehrswege und Bodennutzung zur Zeit der Katastervermessung in Baden.

Die historische Karte zeigt unter anderem frühere Nutzungsarten wie Wald, Ackerland sowie historische Straßenverläufe und Gebäude. Auch alte Flur- und Gewannnamen sind verzeichnet, die eine wertvolle Informationsquelle für Heimat- und Geschichtsforscher darstellen. Besonders interessant wird der Übersichtsplan im Vergleich mit heutigen Luftbildern, da sich Veränderungen in der Landschaft und im Stadtbild anschaulich nachvollziehen lassen.

Die historische Karte basiert auf historischen Steindruckvorlagen und wurde im Offsetverfahren originalgetreu nachgebildet.

Die historische Karte ist ab sofort für 10 Euro in der Tourist-Info Sinsheim erhältlich und misst ca. 64 cm auf 80 cm.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 15:21