Neckar-Odenwald-Kreis – Frontalcrash, Sachbeschädigung und Flucht vor Polizei

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Mudau: Frontalzusammenstoß bei Regen

Am Samstagabend kam es auf der Amorbacher Straße in Mudau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 18 Uhr geriet ein 21-Jähriger mit seinem Opel Corsa in einer langgezogenen Kurve in Fahrtrichtung Ünglert vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf eines

24-Jährigen. In beiden Fahrzeugen war neben den Fahrern noch jeweils eine weitere Person. Alle Beteiligten wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Mosbach: Auto auf Parkplatz beschädigt – Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in Mosbach einen geparkten Pkw. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum entweder auf einem Parkplatz in der Kronengasse oder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße. Der Täter oder die Täterin zerkratzte die rechte Fahrzeugseite über beide Türen hinweg. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 809-0 zu melden.

Obrigheim/Aglasterhausen: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ein 16-Jähriger versuchte sich in der Nacht auf Samstag in Obrigheim, einer Polizeikontrolle zu entziehen. Zeugen meldeten den Fiat-Fahrer gegen 1:30 Uhr der Polizei, nachdem er zuvor bereits mehrfach durch das Fahren mit stark überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Polizeibeamte konnte das Fahrzeug schließlich auf der Bundesstraße 37 bei Neckarelz feststellen und wollten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer jedoch und fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h durch Obrigheim in Richtung der Bundesstraße 292 nach Aglasterhausen. Während der Flucht beschädigte er ein geparktes Fahrzeug und setzte seine Fahrt durch Aglasterhausen fort. Später stellte er das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß,

konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Da der 16-Jährige stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Dieser zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Zudem wurden verschieden Anabolika in seiner Kleidung aufgefunden. Gegen den 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zudem griff er im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen einen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht.

Quelle:

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:03