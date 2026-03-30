Neckar-Odenwald – IHK StarterCenter-Termine im April

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 7. Mai 2026 in Mosbach (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).
Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:
Steuersprechstunde: 22. April 2026 (Anmeldeschluss: 15. April 2026)
Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 15. April 2026 (Anmeldeschluss: 10. April 2026)
Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 16. April 2026 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 9. April 2026)
Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter
Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 10:04
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