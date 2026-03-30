Mutterstadt – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum zwischen dem 28.03.2026, 12 Uhr, und dem 29.03.2026, 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ginsterstraße (nahe der Dahlienstraße) in Mutterstadt ein und entwendeten einen unbefestigten Tresor. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Bereich machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:31