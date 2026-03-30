Michelstadt / Odenwaldkreis – In Michelstadt ist es am Montagmorgen (30.03.2026) zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand tötete ein 62-jähriger Mann in einer Wohnung im Stadtteil Vielbrunn seine 33 Jahre alte Lebensgefährtin und nahm sich anschließend selbst das Leben.

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, ereignete sich die Tat vermutlich in den frühen Morgenstunden. Der Mann wurde später im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens im Stadtteil Weiten-Gesäß tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei in Erbach sowie die Staatsanwaltschaft Darmstadt haben umgehend die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zur Klärung der genauen Todesursache der Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Darmstadt / Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 18:41