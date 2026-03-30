Mannheimer Maimarkt – Das pralle Leben!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf Deutschlands größter Regionalmesse präsentieren vom 25. April bis 5. Mai über 1.000 Aussteller Neues, Erstaunliches, Wissenswertes und viel zum Mitmachen

Ein kompaktes E-Bike mit extragroßen Gepäckträgern, trendige Ita-Bags zum Selberstylen, Wärmepumpen im „Partner-Look“ mit der Hausfassade und eine Ultraschallzahnbürste für den Hund: Auf Einkaufstour über den Maimarkt Mannheim entdeckt man raffinierte Neuheiten ebenso wie praktische Helfer für den Frühjahrsputz, handgemachte Unikate und preisgekrönte Leckereien aus dem Ländle. Ganz neu mit dabei sind die Art- und Designwelt in Halle 12 und die Baby- und Kinderwelt in Halle 17. Vom 25. April bis 5. Mai präsentieren mehr als 1.000 Aussteller in 42 Hallen und auf dem großen Freigelände ihre neuesten und besten Produkte.

Live-Shopping: Anfassen statt anklicken!

An den Ständen zeigen und erklären die Aussteller, wie’s funktioniert und laden zum Ausprobieren ein. Von modularen Babyschalen über besonders sichere Kindersitze bis hin zu farbenfrohen Schulranzen für jedes Alter: In der neuen „Baby- und Kinderwelt“ warten innovative Produkte, persönliche Beratung und Sonderaktionen auf junge Familien. Alles für das geliebte Haustier präsentieren Fachhändler in Halle 02: „Unser Heimtier“ bietet Hundebetten, interaktives Spielzeug und geruchsfreie Katzenklos – und auf der Aktionsfläche wertvolle Tipps zu Anti-Giftködertraining, Hundeführerschein und mehr.

Mit den passenden Tools wie dem Multischneider oder Mikrofasertüchern von der Rolle geht der Haushalt schnell und effektiv von der Hand. So bleibt mehr Zeit für Hobbys wie Nähen und Sticken mit der Hochleistungs-Maschine mit Scanner. Zum Wohlfühlen sind individuell gefertigte Matratzen, Kraftstationen für zu Hause und Saunahonig-Peeling für samtweiche Haut. Wer raus will, sitzt schon mal auf E-Bikes oder in neuesten Vollelektroautos Probe. Für den Urlaub organisieren Spezialisten individuelle Fernreisen, Fahrrad- und Wandertouren.

In den Hallen 31 bis 33, 40 sowie auf dem großen Freigelände werden Baufamilien und Vermieter fündig. Fachbetriebe renovieren das Haus vom Keller bis zum Dach und renovieren Treppen, Parkett und Küchen. Innenräume verschönert man mit Tafelparkett, Vinylböden und individuell gestalteten Holzpaneelen. Interessant für Betriebe sind ergonomische Büroeinrichtungen, Arbeitskleidung mit Kultcharakter, kreativ gestaltete Messestände – und starke Kaffeemaschinen.

Was wäre ein Maimarktbummel ohne die schönen Dinge, die es zu entdecken gibt: Modische Lieblingsstücke, Wohnaccessoires für stimmungsvolle Akzente und all die kleinen Kostbarkeiten in den Bazar-Hallen und im Afrikanischen Dorf! „Buongiorno, Italia!“: Halle 21 lockt mit mediterranen Genüssen und verspielter Mode.

Abenteuer Alltag: Verstehen und mitmachen!

Die neue Art- und Designwelt in Halle 12 verbindet kunstvolle Unikate aus der Region und aus aller Welt – zum Staunen und natürlich auch zum Kaufen. In der Sonderschau „Orientteppiche“ kann man rund 50 Exemplare aus dem Iran, der Türkei, Afghanistan, Pakistan, Tunesien, Nepal und China bewundern. Versunkene Welten werden mit „Ammoniten, Dinosaurier & Co.“ lebendig.

In Halle 26 und im Freigelände 07 zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste, wie man im Ernstfall am besten reagiert. Die Polizei berät zu Einbruchschutz, Verkehrssicherheit und Cybercrime. Auch der Deutsche Bundestag, die Bundeswehr sowie die Evangelische und Katholische Kirche Mannheim laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein. In den Stadtverkehr um 1900 taucht man mit den historischen Kutschen ein.

Hochleistungsmedizin zum Staunen, Ausprobieren und Mitmachen präsentiert die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) in Halle 26. Wie bewältigen Blinde und Sehbehinderte ihren Alltag? Darüber informiert der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K. (BBSV) vom 25. bis 30. April in Halle 27. Krankheiten erkennen und behandeln, schonend operieren: Erfahrene Medizinerinnen und Mediziner erklären vom 1. bis 5. Mai in kurzen, verständlichen Vorträgen die neuesten Methoden aus Prävention, Diagnose und Therapie. Damit möchte der Bundesverband Rehabilitation (BDH) zu gesünderem Leben anregen.

In der Halle des Handwerks wird gehämmert, gemalert, geklopft und gebacken – in Halle 01 dürfen die Besucherinnen und Besucher aktiv mitmachen und bei 11 Innungen das moderne Handwerk kennenlernen. Alle Gewerke suchen auf dem Maimarkt nach Auszubildenden.

Die Stadt Mannheim stellt die gesundheitliche und medizinische Versorgung in Mannheim vor. Die Metropolregion Rhein-Neckar lädt dazu ein, Museen, Ausflugsziele und Events zu entdecken und verrät Bus- und Bahnverbindungen. Heimisches und Exotisches aus dem Ländle darf man in Halle 41 verkosten.

Theater, Street Art, Musik, Bildende Kunst und Lesungen: In der Kulturecke in Halle 16 freuen sich Bühnenstars und Kreativschaffende der Region auf Gespräche mit dem Publikum. Mit täglich wechselndem Programm wirbt der Verein „Kultur für Europa“ in Halle 27 für eine Bewerbung der Stadt Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar als „Kulturhauptstadt Europas“. In der Spiele-Roadshow „Games for Families“ in Halle 13 warten 150 Spielstationen mit analogen, hybriden und digitalen Abenteuern auf spielbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kinder toben sich in der Spielewelt in Halle 37 aus und bauen, basteln und malen bei „Thomy, dem Weltenbummler“.

In den Tierschauhallen und auf dem Turnierplatz zeigen Tierzuchtverbände, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Das Maimarkt-Turnier steht 2026 ganz im Zeichen der „Goldenen Zwanziger“. Zum 100. Vereinsjubiläum des Reiter-Vereins Mannheim dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Sonderaktionen freuen. Am Jubiläumsstand in Halle 39 gibt es Infos zur Geschichte des Reiter-Vereins und zur Arbeit des Vereins „Vielfalt Pferd e.V.“. Im MVV Reitstadion warten Wettbewerbe der Spitzenklasse, unter anderem der Longines EEF Nationenpreis am 3. Mai – der einzige Nationenpreis der Springreiter 2026 in Deutschland!

info:

Maimarkt Mannheim

25. April bis 5. Mai 2026, täglich von 9 bis 18 Uhr

Vorverkauf vom 9. März bis 24. April 2026

Infos, Tickets und Vorverkaufsstellen unter www.maimarkt.de und unter Tel. 0621 42509-20

facebook.com/Maimarkt.MA

instagram.com/maimarktmannheim

Internationales Maimarkt-Turnier

Spitzenreitsport in drei Disziplinen

Der einzige Nationenpreis im Springreiten im Jahr 2026 in Deutschland – 30 Nationen

Vom 1. bis 5. Mai 2026 im MVV-Reitstadion

Quelle:

MAG Mannheimer Ausstellungs-GmbH

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:31