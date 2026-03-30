Mannheim – „Wohin mit meinem Schmerz“ – Gesprächsangebote für Eltern nach Verlust eines Kindes starten am 11. April wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr setzen die Katholische Kirchengemeinde Mannheim und der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA ihr gemeinsames Trauerangebot für Mütter und Väter fort. Unter dem Titel „Wohin mit meinem Schmerz“ werden auch 2026/2027 begleitete Gespräche für Eltern angeboten, die um ein verstorbenes Kind trauern.

„Trauer braucht Raum und Zeit – oft viel mehr, als Außenstehende erahnen können“, sagt Josefine Lammer, Leiterin von CLARA. Der Austausch mit anderen Betroffenen könne dabei helfen, eigene Gefühle einzuordnen und sich in der eigenen Trauer verstanden zu fühlen. Die Treffen bieten einen geschützten Rahmen, in dem Eltern über ihre Erfahrungen sprechen und sich gegenseitig unterstützen können. Neben dem Gespräch werden auch kreative und nonverbale Methoden eingesetzt, um den individuellen Trauerweg zu gestalten.

Trauern in der Gruppe – und doch individuell

Die Gesprächsangebote finden an mehreren Terminen im Jahr jeweils samstags von 10 bis 14 Uhr statt und beinhalten ein gemeinsames Mittagessen. Durch die Gesprächsangebote begleiten Brigitte Wörner (Trauerbegleiterin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (BVT)), Diana Koll (Systemische Beraterin, Trauerbegleiterin (BVT)), Melanie Gutjahr (Klinikseelsorgerin, Trauerbegleiterin (BVT), Gemeindereferentin) und Josefine Lammer (Leiterin von CLARA Trauerbegleiterin (BVT)). Parallel zur Elterngruppe werden Geschwisterkinder mit einem begleitenden Kreativangebot ebenfalls einfühlsam betreut.

Folgende Gesprächsangebote sind geplant:

11.04.2026: Vermissen – Frühling ohne mein Kind

20.06.2026: Verbinden – ohne dich weiterleben

31.10.2026: Vertrauen – Wo bist du nur

13.12.2026: Gedenkgottesdienst

23.01.2027: Vorwärts – wieder ein Jahr ohne dich

Treffpunkt für die Elterngruppe ist der große Saal der Katholische Kirchengemeinde Mannheim, Pfarrei St. Sebastian in A4, 1 sowie der Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA (M1, 2) für das begleitende Angebot für Geschwisterkinder. CLARA, der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst, getragen vom Diakonischen Werk, betreut junge Menschen und Familien in Zeiten schwerer Krankheit, Abschied und Trauer.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich und sowohl per E-Mail an oek.kinderhospizdienst.mannheim@diakonie.ekiba.de als auch telefonisch unter 0621/28 000 351 möglich. (JeLa/schu)

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 15:29