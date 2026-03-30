Mannheim / Rhein-Neckar – 15.000 Euro Förderung für die Sammlungserschließung im Depot 5

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der FTM-Depot 5 Rhein-Neckar e. V. erhält im Rahmen des Sonderprogramms „Sammlungsprofilierung durch qualifizierte Objektdaten“ der Landesstelle für Museen Baden-Württemberg eine Förderung in Höhe von 15.000 Euro.

Mit den Fördermitteln wird ein Projekt zur systematischen Erschließung und Digitalisierung ausgewählter Sammlungsbestände umgesetzt. Im Fokus stehen Objekte aus der Ausstellung sowie der Uniformsammlung zur Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs in der Rhein-Neckar-Region. Ziel ist es, diese Bestände strukturiert zu erfassen, fachlich zu qualifizieren und langfristig

zugänglich zu machen.

Zur Umsetzung des Projekts wird eine Fachkraft auf Honorarbasis eingebunden, die die Arbeiten fachlich begleitet und unterstützt. Gleichzeitig ist die Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen

Mitglieder ein zentraler Bestandteil des Vorhabens. Im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden Kenntnisse in der professionellen Sammlungserschließung vermittelt, sodass die Arbeiten künftig eigenständig fortgeführt werden können.

Im Projektzeitraum von April bis Dezember 2026 sollen zahlreiche Objekte und Dokumente digital erfasst und in die Sammlungsdatenbank integriert werden. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Sicherung, Erforschung und Vermittlung der regionalen Verkehrsgeschichte.

Die Förderung ermöglicht es dem Verein, seine Sammlungsarbeit gezielt weiterzuentwickeln und die Qualität der Dokumentation nachhaltig zu verbessern.

Über den FTM-Depot 5 Rhein-Neckar e. V.

Der gemeinnützige Verein betreibt das Nahverkehrsmuseum Depot 5 und engagiert sich für den Erhalt und die Vermittlung der Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs in der Rhein-Neckar-

Region.

Bildnachweis: depot 5 / Karlheinz Schelter

Foto 1: Fahrausweissammlung – Diese Objekte werden im Rahmen des Förderprogramms inventarisiert und künftig online zugänglich gemacht.

Foto 2: Blick in die Dauerausstellung – Zahlreiche Exponate werden inventarisiert und sind künftig online recherchierbar.

Foto 3: Fahrkartenmappe, Fahrkarten und Galoppwechsler – Auch diese Objekte werden inventarisiert und online einsehbar sein.

Quelle: FTM-Depot 5 Rhein-Neckar e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 13:31