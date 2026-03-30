Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Freitag, 27. März 2026, wird ein 57-jähriger Mann aus Mannheim vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde er zuletzt gegen 16:15 Uhr gesehen. Konkrete Hinwendungsorte sind bislang nicht bekannt.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

ca. 170 bis 175 cm groß

ca. 80 bis 90 kg schwer

normale bis kräftigere Statur

trägt eine Brille

bekleidet mit schwarzer Winterjacke (Marke Wellensteyn) und beigen Sportsneakern

Ein Lichtbild des Vermissten ist über das Fahndungsportal der Polizei abrufbar.

Hinweise erbeten:

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 17:51