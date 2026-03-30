Mannheim – Betrunken Unfall verursacht und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 34-jähriger Mann verursachte am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Rheinau einen Verkehrsunfall und stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zudem leistete er Widerstand gegen seine Festnahme und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 34-Jährige war kurz nach 1:00 Uhr mit seinem Hyundai auf der Relaisstraße in Richtung Bahnhof Rheinau unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den rechten Gehweg und prallte schließlich gegen den Mast einer Ampel. Infolge des Unfalls lösten im Hyundai alle Airbags aus. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes sowie Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Heroin. Zur Entnahme einer Blutprobe sollte er zur Polizeidienststelle gebracht werden. Hiergegen wehrte sich der 34-Jährige, wurde handgreiflich und beleidigte die Beamten. Er wurde schließlich unter Anwendung von Zwang festgenommen und zum Revier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Hyundai-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsteilnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 13:27