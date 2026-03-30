Ludwigshafen – Traditional Croquet Meeting im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie seit vielen Jahren lädt das Buero für angewandten Realismus auch 2026 am Ostermontag, den 6. April ab 14:30 zum Traditional Croquet Meeting in den Ludwigshafener Ebertpark.

Croquet? Jawohl, Croquet und manchmal auch Krocket, niemals jedoch Kricket (wird oft falsch gemacht) geschrieben, kennt man hierzulande vor allem aus Kinderzeiten oder literarisch aus Alice im Wunderland. Im britischen Kulturkreis ist dies nicht so; dort genießt Croquet durchaus den Status einer ernst zu nehmenden Sportart. Very british, indeed.

Um dieses Spiel auch auf dem Festland bekannt zu machen, lädt das Buero für angewandten Realismus seit vielen Jahren am Ostermontag zu einem Treffen der Krocketfreunde in den Ebertpark. Gespielt wird die Freestyle-Variante des beliebten Rasensports mit den beliebten Sondertechniken wie Bodieren und Hötschen.

Kugeln, Tore und Schläger für rund 30 Spieler*innen sind vorhanden, es empfielt sich jedoch die Mitnahme eigenen Materials, falls vorhanden, da die Zahl der Teilnehmenden vorab nur schwer zu schätzen ist.

Dazu werden, wie schon in den Vorjahren kleine Häppchen, Sandwiches, Sherry und Tee gereicht. Auch hier wird eine gewisse Grundversorgung bereitgestellt. Teilnehmende und Publikum sollten sich aber durchaus zur Bereicherung des Buffets aufgerufen fühlen.

Traditionell wird auch in diesem Jahr um eine angemessene britische Garderobe gebeten, was immer man darunter auch verstehen mag. Denn neben dem sportlichen Wettkampf wird auch ein British Outfit Award ausgelobt. Very strange, indeed.

Eine schöne Kulisse für den zweiten Osternachmittag tut sich so auf: Zwischen mitgebrachtem Picknickgeschirr, interessiertem Publikum und anderen Sportarten in direkter Nachbarschaft ermittelt man die Besten unter sich und betreibt dabei eifrigen Erfahrungsaustausch. Auch Unkundige dieser hierzulande immer noch nicht allzu bekannten Sportart sind willkommen.

Beiliegende Fotos dürfen gerne verwendet werden.

Quelle:

Helmut van der Buchholz

Buero für angewandten Realismus

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 08:54