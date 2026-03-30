Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ludwigshafens Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner ist am Donnerstag, 26. März 2026, in den Vorstand des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) berufen worden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in Vorstand und Verein. Mein Ziel ist es, die Kooperation und das Miteinander zu stärken, weil wir gemeinsam viel erreichen können. Zudem möchte ich Ludwigshafener Perspektiven und Erfahrungen einbringen. Unsere Stadt hat so viel Potenzial, das sie in die positive Entwicklung unserer Region einbringen kann“, erklärt der OB. Der Vorstand des ZMRN versteht sich insbesondere als Plattform für den strategischen Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 22:15