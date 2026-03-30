Ludwigshafen – Musical „Mose“ sucht Mitwirkende – Projekt-Camp und Aufführungen in den Herbstferien – Angebot für Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In nur einer Woche ein komplettes Musical einstudieren und aufführen: Für dieses Projekt sucht die Evangelische Jugend Ludwigshafen Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, die Lust haben, zu schauspielen, zu singen, zu tanzen und oder in der Band zu spielen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, man muss nicht Mitglied in der Kirche sein. Anmeldungen sind schon jetzt möglich.

Das Musical heißt „Mose“ und erzählt die Geschichte der berühmten biblischen Figur, die die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Es beginnt mit der Szene, als die Eltern den kleinen Mose in einem Weidenkörbchen aussetzen, um sein Leben zu retten. Mose wird von der Tochter des Pharaos gefunden und wächst am Hof auf. Als Erwachsener muss er aus Ägypten fliehen und findet in der Wüste ein neues Zuhause. Auf spektakuläre Weise wird er von Gott berufen, um die Israeliten in die Freiheit zu führen – und der große Showdown beginnt. Wer ist mächtiger: der unbekannte Gott oder der große Pharao?

Das Musical-Camp findet vom 5. bis 10. Oktober im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim statt. Dort proben Chor, Schauspielerinnen und Schauspieler, Tänzerinnen und Tänzer, Band, Solistinnen und Solisten parallel. Das Musical wird an zwei Terminen aufgeführt: am 9. Oktober in Pirmasens und am 10. Oktober in Ludwigshafen. Die Teilnahme am Musical-Projekt kostet 180 Euro.

Einfach kommen und mitmachen – Keine Vorkenntnisse nötig

Bereits vier Mal hat die Evangelische Jugend Ludwigshafen mit ihren Kooperationspartnern Musicals verwirklicht. „Junge Menschen erleben durch das Projekt, dass sie ein großartiges Ergebnis schaffen können, wenn sie gemeinsam ihr Potenzial ausschöpfen“, sagt Johannes Sinn, Organisator des Projektes. Besondere musikalische oder schauspielerische Vorkenntnisse sind ihm zufolge nicht notwendig. Es sei auch ganz gleich, welches Instrument jemand spielt. Sowohl moderne als auch klassische Instrumente kommen zum Einsatz. „Alle entscheiden für sich selbst, wo sie ihre Schwerpunkte setzen und wie viel sie sich zutrauen.“

Für das Projekt arbeiten die Evangelische Jugendverbände aus Ludwigshafen, Speyer und Pirmasens zusammen. Musikalische Qualität garantiert Maurice Croissant, der Popularmusik-Beauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz. Für professionelle Theatererfahrung sorgt Theaterpädagogin Sibille Sandmayer.

Infos

Projektwoche:

5. bis 10. Oktober 2026 im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim

Aufführungen:

9. Oktober: Festhalle Pirmasens

10. Oktober: Bürgerhaus Oppau, Ludwigshafen

Kosten:

180 Euro für 6 Übernachtungen, Vollverpflegung, Übungs-CD und Noten, Music@LU-Shirt, Rahmen- und Freizeitprogramm, Fahrt zu den Konzertorten (Ermäßigung des Gesamtbetrags auf Anfrage möglich)

Weitere Infos und Anmeldung unter www.ejl.de/musiclu

Fotos:

Das Foto ist beim Musical-Projekt „Der verlorene Sohn“ 2024 entstanden. Foto: Johannes Sinn

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:29