Ludwigshafen – Gefahrenbremsung nach plötzlich geöffneter Autotür – Zwei Busfahrgäste verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntagabend, den 29.03.2026, kam es gegen 20 Uhr in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsvorfall, bei dem zwei Busfahrgäste leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Kaiser Wilhelm Straße geparkt. Ein Linienbus befuhr die Bismarckstraße aus der Wredestraße kommend ebenfalls in Richtung Kaiser Wilhelm Straße. Kurz bevor der Bus an dem geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete der 35- Jährige unvermittelt die Fahrertür. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Durch das abrupte Bremsmanöver stürzten zwei Fahrgäste im Bus und stießen mit dem Kopf gegen die Seitenscheiben. Beide erlitten leichte Kopfverletzungen. Eine Seitenscheibe des Omnibusses ging durch den Aufprall zu Bruch.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:45