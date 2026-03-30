Ludwigshafen – Fußgängerzonen für Fußgänger – VCD fordert Ausweichroute für Radverkehr durch Hartmannstraße

Ludwigsahfen / Metropolregion Rhein-Neckar – VCD warnt vor Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrenden.

Der VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz kritisiert die aus den Plänen eingezeichnete Empfehlung der Stadt, die Fußgängerzone Prinzregentenstraße während der Bauarbeiten am Brückenkopf zur Kurt-Schumacher-Brücke Route für Radverkehr zu nutzen. Schon länger sind die Denisstraße und der Carl-Wurster Platz als Umleitung für Radfahrende ausgeschildert. „Eine Fußgängerzone ist für Fußgänger da und diese sollen weder durch Autos noch durch Fahrräder behindert oder gefährdet werden“, betont Helmut Buchholz, der Vorsitzende des VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz.

Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern sind vorprogrammiert, da Studien eindeutig zeigen, dass die Mischung beider Verkehrsarten zu gefährlichen Situationen führt, besonders in engen oder stark frequentierten Fußgängerzonen. Die von der Stadt empfohlene und als Umleitung ausgeschilderte Ausweichstrecke über Denisstraße, Carl-Wurster-Platz, Prinzregentenstraße und Bernhard-Timm-Platz ist selbst für Fußgänger unübersichtlich – durch Bäume, Stadtmöblierung und einfahrende und parkende Kraftfahrzeuge. „Es ist bekannt, dass die Mischung von Rad- und Fußverkehr zu Konflikten führt, da Radfahrer schneller unterwegs sind und Fußgänger sich dadurch bedroht fühlen“, erklärt Buchholz. „Das ist auch der Grund dafür, warum viele Fußgänger*innen Radverkehr in Fußgängerzonen ablehnen. Sie fühlen sich in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und gefährdet“, meint er.

Der VCD sieht auch rechtliche und praktische Herausforderungen, da in Fußgängerzonen für Radfahrer Schrittgeschwindigkeit und besondere Rücksichtnahme gilt. Bei Missachtung drohen Bußgelder. „Die Durchsetzung der Regeln der StVO schafft die Stadt nicht, was die vielen Kraftfahrzeuge in der Prinzregentenstraße schon heute zeigen“, erklärt VCD-Vorstand Dieter Netter. Er verweist darauf, dass die Vermischung von Fuß- und Radverkehr der Akzeptanz beider umweltfreundlicher Verkehrsmittel schade. Der VCD schlägt vor, die Achse Hartmannstraße – Schmale Gasse als Nord-Süd-Route für den Radverkehr anzupassen.

Wofür der VCD steht

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) arbeitet seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Er setzt sich für ein sicheres und gerechtes Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße ein – egal, ob sie zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen ist der VCD regional und lokal aktiv.

Das Ziel des VCD ist eine Mobilität für Menschen. Die Bausteine dafür sind lebenswerte Städte und Dörfer, mehr Platz und Sicherheit für Fußgängerinnen und Fahrradfahrer, saubere Luft und weniger Lärm, komfortablen, sicheren und bezahlbaren Öffentlichen Verkehr, null Verkehrstote und klimaschonender Verkehr.

Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz wurde 1992 gegründet und umfasst den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. In diesen Gebietskörperschaften setzt der VCD für eine umweltfreundliche und sichere Mobilität ein. Seit 2016 gibt es in Ludwigshafen den Mobilitätsstammtisch, zu dem sich Menschen aus Ludwigshafen und Nachbargemeinden treffen, um sich über Probleme vor Ort auszutauschen und nach Lösungen dafür zu suchen. Daneben werden Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt. Die Teilnehmer und der VCD als Organisator des Stammtisches legen dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die im Bereich Umwelt und Verkehr aktiv sind.

Die beigefügten Fotos zeigen Situationen in der von der Stadt für den Radverkehr angeordneten Umleitung über die Denisstraße, Carl-Wurster-Platz, Prinzregentenstraße und über den Bernhard-Timm-Platz. Die Fotos des VCD sind zur Veröffentlichung freigegeben.

Den beigefügten Screenshot findet man auf Ludwigshafen-diskutiert https://ludwigshafen-diskutiert-karten.de/ab-august-2026.html unter Radverkehr.

Quelle: VCD

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:37