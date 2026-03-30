Ludwigshafen – Einbrüche in Wohnung und Keller

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Am Sonntag, den 29.03.2026, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und etwa 22:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard Dehmel Straße (nahe der Oskar Vongerichten Straße) ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Bereich machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Keller – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 25.03.2026, 8 Uhr, und dem 29.03.2026, 7:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße (nahe der Saarlandstraße) ein und entwendeten drei Koffer. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder verdächtigen Beobachtungen im genannten Bereich machen?

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen: -Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. -Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. -Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. -Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an. -Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen werden kann. -Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum. -Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken. Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:33