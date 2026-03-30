Ludwigshafen – Diebstähle in Mehrfamilienhaus – mehrere Gegenstände entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum zwischen dem 28.03.2026, 16 Uhr, und dem 29.03.2026, 10 Uhr, wurden im Treppenhaus sowie im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Falkenstraße, nahe der Schanzstraße, verschiedene Gegenstände entwendet. Ein Bewohner hatte sein Klappfahrrad im Hausflur abgestellt; dieses war nicht abgeschlossen und wurde entwendet. Bei einer weiteren Person wurde ein Rucksack aus einer Abstellkammer gestohlen. Zudem wurde ein weiterer Bereich des Treppenhauses durchwühlt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:38