Ludwigshafen – „Bühne frei“ für Präventionstheater

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufklärung über Betrugsmaschen für Seniorinnen und Senioren am 18.04.26 im Pfarrzentrum St. Albert

Mit einem besonderen Theaternachmittag möchten der Verein Pfingstweide Miteinander und die Kolpingfamilie Pfingstweide über verbreitete Betrugsmaschen aufklären. Unter dem Titel „Bühne frei“ gastiert das Präventionstheater Schifferstadt am Samstag, 18. April 2026, im Pfarrzentrum St. Albert (Madrider Weg 15) in Ludwigshafen-Pfingstweide.

Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr, der Einlass erfolgt ab 13 Uhr. Vor der Aufführung sowie in der Pause werden Getränke angeboten.

Das Theaterstück greift auf unterhaltsame Weise ein ernstes Thema auf: Betrugsversuche, die sich gezielt gegen ältere Menschen richten. In kurzen Szenen zeigt das Präventionstheater typische Situationen – etwa den sogenannten Enkeltrick, den Schockanruf oder den Handwerkertrick. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Täter vorgehen, welche Warnsignale es gibt und wie man sich im Ernstfall richtig verhält.

Viele dieser Maschen beginnen mit scheinbar harmlosen Situationen – etwa einem Anruf eines angeblichen Enkels oder einem unangekündigten Besuch an der Haustür. Doch häufig steckt dahinter ein ausgeklügelter Betrug, der immer wieder erfolgreich angewandt wird und jedes Jahr hohe finanzielle Schäden verursacht.

Mit der Veranstaltung möchten die beiden Veranstalter informieren, sensibilisieren und gleichzeitig einen unterhaltsamen Nachmittag ermöglichen. Ziel ist es, insbesondere ältere Menschen zu stärken und ihnen konkrete Hinweise zu geben, wie sie Betrugsversuche erkennen und sich davor schützen können.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 10:05