Ludwigsahfen – Arbeiten am Nordbrückenkopf sind Thema im städtischen Podcast

Ludwigsahfen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab April beginnen am Nordbrückenkopf, also dem Übergang der Hochstraße Nord auf die Kurt-Schumacher-Brücke, vorbereitende Arbeiten zu dessen Umbau. Zukünftig wird dort die neue Helmut-Kohl-Allee an die Rheinbrücke angeschlossen.

In der neuesten Folge des städtischen Podcasts „Ludwigshafen, schon gehört? Der Podcast der Stadtverwaltung“ berichtet deshalb Eberhard Küssner, Gesamtprojektleiter Hochstraßen bei der Bauprojektgesellschaft (BPG), im Detail über die Arbeiten der nächsten Monate und über die Sperrung des Nordbrückenkopfes ab August 2026.

Dabei erfahren die Zuhörer*innen unter anderem, warum diese Arbeiten von April bis August überhaupt notwendig sind und welche Maßnahmen zuerst anstehen. Zudem gibt es Tipps für den Autoverkehr. Auch die zukünftigen Wege für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen werden thematisiert.

In der rund 38-minütigen Folge blickt Küssner ebenfalls darauf, welche Rolle die Wiedereröffnung der Hochstraße Süd spielt, und erklärt, warum der Bau der sogenannten „Bleichstraßenkurve“ deutliche Verbesserungen für den ÖPNV bedeutet.

„Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung“ kann überall dort gehört werden, wo es Podcasts gibt, ist auf www.ludwigshafen.de verfügbar und kann auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen angehört werden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:19