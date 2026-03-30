Landkreis Südliche Weinstraße unterstützt Chawwerusch Theater mit Zuschuss

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verein „Spurensicherung und Volkstheater e.V.“ aus Herxheim erhält auch dieses Jahr vom Kreis Südliche Weinstraße einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für das Chawwerusch Theater. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. „Das Chawwerusch Theater bringt Menschen zusammen, regt zum Nachdenken an und stärkt das kulturelle Leben in unserem Landkreis. Deshalb unterstützen wir dieses Engagement gern“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

Im Jahr 2025 erreichte das Chawwerusch Theater bei 72 Veranstaltungen in Herxheim rund 7600 Gäste sowie bei weiteren 85 Aufführungen auf Tournee rund 10.400 Menschen. Im Landkreis Südliche Weinstraße fanden inklusive des Angebots in Herxheim in Summe 87 Veranstaltungen statt.

Das Chawwerusch Theater ist in diesem Jahr wieder Partner des Landkreises bei den beliebten Kreiskulturtagen. Unter dem Titel „Das grüne Herz“ wird ein Theaterspaziergang zwischen Bäumen und Träumen für die ganze Familie angeboten werden. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Außerdem unterstützt das Chawwerusch Theater regelmäßig „AUFGESPIELT“, die Kinder- und Jugendtheatertage des Landkreises.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:21