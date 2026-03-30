Landau – Verschollen geglaubtes Kunstwerk kehrt zurück: Wiederentdecktes Strieffler-Gemälde bald erstmals in Landau zu sehen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine kleine Sensation für die Landauer Kunstszene: Ein lange verschollen geglaubtes Frühwerk des Künstlers Heinrich Strieffler ist wieder aufgetaucht und wird schon bald erstmals öffentlich präsentiert. Die Strieffler-Stiftung und das Strieffler Haus haben das Gemälde „Pfälzische Bauernstube in Nußdorf“ aus dem Jahr 1897 als Leihgabe vom Ehepaar Thorhauer aus dem Main-Tauber-Kreis erhalten.

„Das ist für uns wirklich ein besonderer Fund“, erklärt Dr. Lena Sommer, die im städtischen Kulturbüro die Strieffler-Stiftung betreut. „Das Werk war über viele Jahrzehnte hinweg verschollen. Es existierte lediglich in einer Publikation als Schwarz-Weiß-Abbildung, der Verbleib galt als unbekannt. Eventuell wurde das Bild bereits 1917 im Rahmen einer Ausstellung Striefflers in Frankfurt verkauft. Umso größer ist jetzt die Freude über die Wiederentdeckung dieses frühen Werks.“

„Pfälzische Bauernstube in Nußdorf“ zählt zu den ersten Arbeiten, in denen sich Heinrich Strieffler intensiv mit der bäuerlichen Lebenswelt auseinandersetzt. Stilistisch steht das Gemälde in der Tradition der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts und erlaubt zugleich spannende Einblicke in die künstlerische Entwicklung des Malers. Für die Sammlung der Strieffler-Stiftung stellt das Bild damit eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Freude über den „Heimkehrer“ ist entsprechend groß: Nach so vielen Jahren im Verborgenen wird das Gemälde nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Interessierte können es bei der Landauer Kunstnacht 2026 am 29. Mai im Strieffler Haus öffentlich in Augenschein nehmen.

Mit der „Pfälzische Bauernstube in Nußdorf“ ist ein Stück Landauer Kunstgeschichte in die Südpfalzmetropole zurückgekehrt und lädt dazu ein, neu entdeckt zu werden.

Dr. Lena Sommer nimmt gerne weitere Hinweise zu (wiederentdeckten) Strieffler-Werken entgegen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber können sich per Mail an lena.sommer@landau.de bei ihr melden.

Bildunterschrift: Nach vielen Jahrzehnten zurück in Landau: Lena Sommer (links), Christian Freichel-Tworeck (2.v.l.), 1. Vorsitzende des Strieffler Vereins, und dessen Stellvertreterin Siggi Weyers (rechts) durften jetzt Heinrich Striefflers Gemälde „Pfälzische Bauernstube in Nußdorf“ als Dauerleihgabe vom Ehepaar Thorhauer entgegen nehmen. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 09:55