Landau – Suchtbilder: Ausstellung „kreativ – präventiv“ mit Werken von Schülerinnen und Schülern von 13. April bis 22. Mai in der Stadtbibliothek

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Landau setzt ein Zeichen für Prävention durch Kreativität: In der Stadtbibliothek ist von Montag, 13. April, bis Freitag, 22. Mai, die Ausstellung „kreativ – präventiv“ mit Werken von Schülerinnen und Schülern rund um die Themen Sucht, Abhängigkeit und Konsum zu sehen. Kooperationspartner ist der Fachdienst Suchtprävention des Hauses der Diakonie Landau.

Der Fachdienst Suchtprävention hatte im vergangenen Herbst einen Wettbewerb ausgeschrieben: Eingeladen waren alle 8. und 9. Klassen der Schulen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, sich im Kunstunterricht mit dem Themenbereich auseinanderzusetzen – egal ob Alkoholismus, Kauflust oder Internetabhängigkeit. Eine Auswahl der dort entstandenen beeindruckenden und berührenden Kunstwerke sind nun in der Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz 10 während der regulären Öffnungszeiten zu sehen. Diese sind: Montag und Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Bildunterschrift: Im vergangenen Jahr hat Emily Herzig von der Konrad-Adenauer-Realschule plus mit ihrem Bild den Wettbewerb gewonnen. (Quelle: Emily Herzig)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 15:27