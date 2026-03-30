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30 03 2026 Info Maimarkt
30.03.2026, 13:57 Uhr

Landau – Kompakt, bunt, voller Leben: Das ist der Landauer Maimarkt 2026!

30 03 2026 Info MaimarktLandau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landauer Maimarkt gehört fest zum Frühling in der Stadt: Auch 2026 laden Riesenrad-Blick, Weindorf-Stimmung und jede Menge Jahrmarktflair auf den Alten Meßplatz ein. Von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, lädt der Landauer Maimarkt Groß und Klein zum Bummeln, Genießen und Mitmachen ein.
Zwischen Vergnügungspark, Krammarkt und Weindorf erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Mix aus bewährten Klassikern und neuen Attraktionen. Riesenrad, „Boxautos“ und zahlreiche Kinderfahrgeschäfte sorgen für Fahrspaß, während Weindorf, Imbissbuden und Süßwarenstände kulinarisch keine Wünsche offenlassen. Wer sein Geschick testen möchte, kann sich beim Pfeilwerfen, Bogenschießen oder beim Pferderennen versuchen.

„Der Maimarkt gehört einfach zum Frühling in Landau dazu“, betont Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH. „Gemeinsam mit unseren Partnern ist es uns gelungen, wieder ein vielseitiges und attraktives Angebot zusammenzustellen – mit vielen vertrauten Elementen und neuen Ideen. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern eine wunderbare Zeit auf dem Alten Meßplatz!“

Eröffnet wird der Maimarkt traditionell mit einem Umzug vom Rathaus, begleitet vom Spielmannszug TV 1861 im ASV Landau und angeführt von Oberbürgermeister Dominik Geißler und dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Landau-Neustadt Robert Stenglein. Auch die Landauer Weinhoheit Helene I. begleitet den Umzug und die Eröffnung. Im Weindorf sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm für beste Stimmung: Live-Musik gibt es an mehreren Tagen – donnerstags, an beiden Marktsamstagen sowie bei den Frühschoppenkonzerten am 1. Mai und an den Sonntagen. Am 3. Mai ist dabei das Blasorchester aus der Schwesterstadt Landau an der Isar zu Gast.

Auch Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Die Tanzschule Wienholt lädt mit verschiedenen Aktionen auf die Bühne ein – vom „Tanz in den Mai“ bis zum Programm „Die Jugend tanzt“. Für Familien gibt es am Familientag am Mittwoch, 29. April, halbe Fahrpreise, Kinderschminken und ein Kasperletheater. Am 1. Mai statten außerdem die beliebten „Paw Patrol“-Maskottchen dem Maimarkt einen Besuch ab – die perfekte Foto-Möglichkeit!

Der Maimarkt präsentiert sich in diesem Jahr etwas kompakter – mit neun Tagen voller Programm bis einschließlich Sonntag. Hintergrund sind gestiegene Kosten bei der Durchführung der Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Schaustellerverband hat die StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH daher eine Lösung gefunden, die weiterhin ein attraktives Angebot ermöglicht, ohne die Standgebühren anzuheben.

Weitere Informationen zum Programm beim diesjährigen Maimarkt gibt es im Netz auf www.visit-landau.de.

Über StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH:
StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und bündelt die Bereiche Tourismus, Marktwesen und Stadtmarketing unter einem Dach. Ihr Ziel ist es, Landau als Stadt erlebbar zu machen, den Austausch zwischen Menschen, Organisationen und Projekten zu fördern und sichtbare Akzente im Stadtbild zu setzen.
Pressemitteilung der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.
Bitte stets als Quelle angeben.
Bildunterschrift: Von Samstag, 25. April, bis Sonntag, 3. Mai, lädt der Landauer Maimarkt Groß und Klein zum Bummeln, Genießen und Mitmachen ein. (Quelle: Alexander Martin)
www.visitlandau.de

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 13:57

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