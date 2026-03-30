Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Raus aus dem Alltag, rauf aufs Rad und rein ins Abenteuer: Für die viertägige Fahrradtour von Landau nach Mainz zum Start in die Sommerferien sind noch Plätze frei. Die vom Jugendtreff Horst Landau organisierte Tour richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Vom 29. Juni bis 2. Juli heißt es: gemeinsam in die Pedale treten, neue Orte entdecken und die Ferien aktiv beginnen. In drei Etappen führt die Strecke von Landau über Speyer und Worms bis nach Mainz. Pro Tag stehen rund 40 bis 50 Kilometer auf dem Programm – mit genügend Zeit für Pausen, Abkühlung an Badestellen und natürlich dem einen oder anderen Eis-Stopp. Zurück nach Landau geht es am vierten Tag bequem mit der Bahn.

Übernachtet wird in Jugendherbergen mit Halbpension, sodass sich die Teilnehmenden nach den Tagesetappen stärken und erholen können. Im Teilnahmebeitrag von 149 Euro sind Übernachtung, Frühstück und Abendessen bereits enthalten.

Neben einem verkehrssicheren Fahrrad, Helm und passender Ausrüstung sollten die Jugendlichen vor allem eines mitbringen: Lust auf Bewegung, Gemeinschaft und ein kleines Sommerabenteuer auf zwei Rädern.

Wer also die Sommerferien nicht auf der Couch, sondern aktiv und gemeinsam erleben möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit, dabei zu sein. Weitere Infos und Anmeldung unter https://landau.feripro.de.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 23:49