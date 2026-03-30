Kreis Germersheim – Vollsperrung des Bahnübergangs an der K20/Ludwigstraße Ortsausgang Berg wegen Reparaturen

Berg / Kreis Germersheim – Vom 4. bis voraussichtlich 22. April 2026 finden im Bereich der K20/Ludwigstraße Ortsausgang Berg Reparaturen am Bahnübergang statt. Für die Durchführung der Arbeiten muss der Bahnübergang an der K20/Ludwigstraße vollständig gesperrt werden. Der Verkehr in Berg wird örtlich umgeleitet, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Befahrung des parallel verlaufenden Radwegs ist möglich.

Die Straßenverkehrsbehörde der Kreisverwaltung Germersheim bittet um Verständnis für die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:20