Hirschberg – Knappe S3L-Niederlage in Würzburg

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen die Wölfe Würzburg mit 25:26 (12:10).

Das ist eine Niederlage, die besonders schmerzt, hatten es die Bergsträßer Handballer doch über weite Strecken in der Hand, diese wichtigen Punkte mit nach Hause zu nehmen. Mit zwei Toren Vorsprung ging die S3L in die Pause, in der ersten Halbzeit konnte sich das Team gut gegen die starken Wölfe behaupten. Mit einem Treffer durch Stefan Salger in der 25. Minute gingen die Bergsträßer in Führung. Trotz einer unmittelbaren Zeitstrafe ebenfalls gegen Stefan Salger behielten sie die Nerven; Niklas Krämer setzte in den letzten Sekunden mit einem Tor en deutliches Signal und mit 12:10 ging es in die Pause in einer bis dahin sehr ausgeglichenen Partie.

Zunächst kam die Mannschaft auch gut aus der Pause raus, das Spiel blieb ausgeglichen, bis zur 39. Spielminute blieb die S3L in knapper Führung. Dann kippte das Spiel und die Wölfe zogen etwas davon. Trainer Florian Taafel versuchte mit zwei Auszeiten etwas Boden zu gewinnen, nach der zweiten Auszeit kam die S3L auch wieder ran, doch auf den letzten Metern ließen die Wölfe nichts mehr anbrennen. Da konnte auch ein Tor von Jakob Leun in den letzten Sekunden nichts mehr ändern. „Ein unentschieden wäre echt verdient gewesen“, resümiert Florian Taafel, die Mannschaft habe eindrucksvoll gekämpft; „das war wirklich vorbildlich, was die Jungs da abgeliefert haben“. Man habe trotz eines dezimierten Kaders gegen eine sehr starke Mannschaft sehr engagiert gespielt. Lobende Worte fand der Trainer vor allem für Jakob Leun, der 7 Treffer landete. Auch Sebastian Ullrich bewies sich mit 13 Paraden erneut als zuverlässige Bank im Tor.

„Leider haben wir drei 7-Meter verworfen“, räumt der Coach ein, „wenn die drin gewesen wären, hätte das anders ausgesehen“. Dennoch ist er mit der Leistung seiner Jungs sehr zufrieden. „Wir haben ganz viel investiert, aber ohne Sven Schreiber, Tim Götz und Kevin Bitz ist es eindeutig schwieriger“. Der Trainer hofft, dass zumindest Sven Schreiber im nächsten Spiel dabei sein wird.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd bleibt die S3L auf dem 11. Platz (23:27). Die Wölfe Würzburg verbesserten sich und liegen auf dem 3. Tabellenplatz (32:18). Die S3L spielt nach einer kurzen Osterpause erneut auswärts gegen den TV Erlangen-Bruck, das Spiel wurde auf den 11.4. verlegt, Anwurf in der Karl-Heinz-Hiersemann Halle in Erlangen ist um 18 Uhr. Zum nächsten Heimspiel am 18.04. erwarten die Bergsträßer Handballer Balingen-Weilstetten, Anwurf in der Heinrich-Beck Halle ist um 19:30 Uhr. feh

S3L Handball: Sebastian Ullrich, Lukas Luba, Lukas Gutsche (4), Stefan Salger (6), Nikola Sorda, Niklas Krämer (2), Fabian Schwarzer, Tobias Schetters, Jakob Leun (7), Lucas Bauer (1), Leon Keller (1), Max Preller (2), Maximilian Kessler (2).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

QUelle: S3L Handball

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 08:57