Heidelberg – Paraglider abgestürzt und mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr verunglückte ein 55-jähriger Paragleiter auf dem Kohlhof bei Heidelberg. Der Sportler wurde in einer Höhe von 5 bis 7 Metern von Windböen erfasst und verlor die Kontrolle über den Gleitschirm. In der Folge stürzte er auf eine Wiese. Der Mann wurde bei dem Unfall am Rücken verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Quelle:
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 15:25