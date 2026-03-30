Heidelberg – Luxusuhr aus Spind entwendet – Zeugenaufruf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Unbekannte entwendeten am Samstagmorgen zwischen 5:20 Uhr und 7:00 Uhr eine hochwertige Uhr aus einem Spind eines Fitnessstudios in der Speyerer Straße.

Ein 38-jähriger Mann nutze dort während seines Trainings einen Spind in der Umkleidekabine, um unter anderem seine hochwertige Armbanduhr der Marke Rolex sowie seine Geldbörse zu verwahren. Hierzu versperrte er den Spind mit einem mitgebrachten Vorhängeschloss. Nachdem der 38-Jährige um kurz vor 7 Uhr zurück in die Umkleidekabine kam, stellte er fest, dass an seinem Spind an neues Schloss angebracht war und sein eigenes fehlte. Ein Mitarbeiter kam schließlich zu Hilfe öffnete das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider. Sodann bemerkte der 38-Jährige, dass seine Rolex sowie der Geldbeutel entwendet wurden. Insgesamt entstand hierdurch ein Diebstahlsschaden von mehr als 19.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 15:24