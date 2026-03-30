

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisverwaltung Germersheim und der NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz sind beim Thema Hochwasserschutz im Gespräch. Im Kreishaus Germersheim tauschte sich Landrat Martin Brandl mit der NABU-Landesvorsitzenden Cosima Lindemann sowie Monika Bub, über den geplanten Hochwasserreserveraum in den Rheinauen aus. Das Projekt soll dazu beitragen, bei extremen Hochwasserereignissen zusätzliche Rückhalteräume zu schaffen und damit die Menschen entlang des Rheins besser zu schützen. Zugleich verfolgt der Landkreis das Ziel, Hochwasserschutz und ökologische Belange bestmöglich miteinander zu verbinden. Landrat Martin Brandl betont die Bedeutung der konstruktiven Zusammenarbeit: „Mir ist wichtig, dass wir beim Hochwasserschutz transparent vorgehen und fachliche Hinweise von Verbänden wie dem NABU ernst nehmen. Der sachliche Austausch hilft uns, das Projekt zu entwickeln, das sowohl die Sicherheit der Bevölkerung als auch die Natur in den Rheinauen im Blick behält. Für mich ist aber klar: Der Hochwasserschutz des Landkreises hat absolute Priorität. Es darf aufgrund der NABU-Klage, in der

Anpassungen gefordert werden, nicht zu Verzögerungen bei den Hochwasserschutzmaßnahmen kommen.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 22:20