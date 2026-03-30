Frankenthal – Tag der offenen Tür im neuen Erweiterungsbau der Stadtklinik

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtklinik Frankenthal lädt am Sonntag, 19. April 2026, zum Tag der offenen Tür in ihren neuen Erweiterungsbau ein. Besucherinnen und Besucher erhalten an diesem Tag erstmals umfassende Einblicke in die neuen Räumlichkeiten sowie in das medizinische und therapeutische Angebot der Klinik. Neben Führungen durch ausgewählte Bereiche erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Informationsständen, Mitmachaktionen, Fachvorträgen und Angeboten für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt stehen die neuen Stationen Geburtshilfe, Geriatrie sowie die Psychiatrie mit Tagesklinik, die ihre Arbeit vorstellen und Gelegenheit zu Gesprächen mit Fachpersonal bieten.

Einblicke in die Psychiatrie

Die psychiatrische Abteilung präsentiert ihre modernen Behandlungskonzepte mit verschiedenen Informations- und Mitmachangeboten. Geführte Stationsbegehungen geben Einblicke in ausgewählte Räume und Therapieansätze. Eine Fotoausstellung zeigt den Wandel von den früheren Räumlichkeiten hin zum neuen Erweiterungsbau.

Besucherinnen und Besucher können außerdem therapeutische Angebote kennenlernen – etwa die Demonstration der Tover-Tafel („Zaubertisch“) oder eines Snoezelenraums, der zur multisensorischen Entspannung eingesetzt wird. Informationsplakate beleuchten Themen wie Schizophrenie, Borderline, Achtsamkeit, Skills-Training und die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Ergänzend wird ein sogenannter Skill-Koffer vorgestellt, der Übungen zur Emotionsregulation vermittelt.

Auch praktische Erfahrungen sind möglich: Kurzangebote zur progressiven Muskelentspannung, ein Atemalkoholtest, ein „Rauschparcours“ mit Simulationsbrillen sowie NADA-Akupressur zum Ausprobieren. Fachkräfte der Tagesklinik stehen für persönliche Gespräche und Beratung zur Verfügung. Zudem informieren Praxisanleiter über Ausbildungsmöglichkeiten in der psychiatrischen Pflege.

Kooperationspartner aus der psychiatrischen Versorgung – darunter Selbsthilfegruppen, Therapieangebote und soziale Einrichtungen – stellen ebenfalls ihre Arbeit vor. Unter anderem sind das ZAB, der Verein Mensch und Tier Maxdorf, der Förderverein zur Nachsorge und Rehabilitation psychisch Kranker, Anonyme Alkoholiker und Blaues Kreuz vertreten.

Angebote rund um Schwangerschaft und Geburt

Die Geburtshilfe öffnet ihre Kreißsäle und ermöglicht Einblicke in Wehenräume und Patientenzimmer. Hebammen und Fachpersonal informieren über Geburtsvorbereitungskurse, Geburtsanmeldung, Stillberatung und Angebote der Frühen Hilfen.

Für Familien und Kinder gibt es zahlreiche Aktionen, darunter eine Teddysprechstunde, Kindertattoos, Babybauch-Malen, Babyfotografie sowie verschiedene Spieleangebote. Ergänzt wird das Programm durch einen Kreativmarkt, einen Flohmarkt sowie eine Tombola.

Weitere Fachbereiche stellen sich vor

Auch andere medizinische und therapeutische Bereiche der Klinik präsentieren sich im Erweiterungsbau, darunter Chirurgie, Endoskopie, der Operationsbereich, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Die Physiotherapie bietet vor Ort einen kurzen Bewegungscheck mit Mobilitäts-, Kraft- und Gleichgewichtstest an.

Kreativtherapie und kulturelle Angebote

Ein besonderes Highlight sind die Mitmachangebote der Kreativtherapie: Besucher können an Tischtrommel-Sessions, Klangreisen sowie Gesangs- und Vokaleinheiten teilnehmen. Außerdem werden Kunstwerke von Patientinnen und Patienten ausgestellt. Kreative Aktionen wie Brandmalerei und die Gestaltung von Ankersteinen mit positiven Selbstaffirmationen laden zum Mitmachen ein.

Fachvorträge zu medizinischen Themen

Mehrere Fachvorträge bieten vertiefende Einblicke in medizinische Themen. Referentinnen und Referenten der Klinik sprechen unter anderem über die historische Bedeutung Frankenthals für die Psychiatrie, das Kinder-Notfall-ABC sowie moderne Konzepte der Altersmedizin und Alterstraumatologie.

Externe Partner und Beratung

Auch zahlreiche externe Einrichtungen sind vertreten, darunter soziale Beratungsstellen, Pflegeeinrichtungen und medizinische Dienstleister. Sie informieren über Unterstützungsangebote rund um Pflege, Rehabilitation und Nachsorge. Das Architekturbüro sander.hofrichter architekten, das mit der Planung des Erweiterungsbau betraut war, präsentiert Hintergründe zum Bauprojekt und dem beim Bau angewendeten Konzept der „healing architecture“.

Kulinarisches und Familienprogramm

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Besucher können sich auf Kaffee, Kuchen und Waffeln sowie auf Grillangebote und Flammkuchenvariationen freuen. Im Außenbereich gibt es zusätzlich eine Hüpfburg für Kinder.

Mit dem Tag der offenen Tür möchte die Stadtklinik Frankenthal nicht nur ihren neuen Erweiterungsbau präsentieren, sondern auch den Austausch mit der Bevölkerung fördern und einen Blick hinter die Kulissen moderner Krankenhausarbeit ermöglichen.

Mehr zum Erweiterungsbau

Der Neubau umfasst auf drei Geschossen insgesamt 111 stationäre Betten sowie 20 tagesklinische Plätze. Entstanden sind vier psychiatrische Stationen, eine geriatrische Station sowie moderne Bereiche für Geburtshilfe und Wöchnerinnenversorgung. Neben medizinischen Funktionen verfolgt der Neubau ein modernes architektonisches Konzept. Lichtführung, klare Orientierung und funktionale Struktur sollen Heilungsprozesse unterstützen und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten fördern.

Der Erweiterungsbau ist ein zentrales Zukunftsprojekt für den Standort Frankenthal. Insgesamt wurden über 51 Millionen Euro investiert. Davon entfielen mehr als 36 Millionen Euro auf Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz.

Mehr zur Stadtklinik Frankenthal unter www.skh-ft.de

Quelle/Foto: Stadtverwaltung Frankenthal / Stadtklinik FT

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:50