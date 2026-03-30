Frankenthal – Hauptfriedhof: Tor an der Johann-Casimir-Straße wird vorübergehend geschlossen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 1. April bleibt das kleine Tor von der Johann-Casimir-Straße auf den Hauptfriedhof vorerst geschlossen. Grund hierfür sind wiederholte starke Verunreinigungen im Bereich der angrenzenden Kastanienallee.

In den vergangenen Monaten mussten dort mehrfach Hausmüll, Zigarettenreste sowie größere Gegenstände wie ein aufgebrochener Automat, Einkaufswagen oder Möbelstücke entfernt werden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird das Tor testweise über die Sommermonate geschlossen. Ein entsprechendes Hinweisschild wird vor Ort angebracht.

Der Zugang zum Hauptfriedhof ist weiterhin über die übrigen Eingänge möglich. Die Stadt bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die dazu dient, die Sauberkeit und Würde des Friedhofs zu erhalten.

Weitere Informationen sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:23