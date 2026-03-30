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Nestler4 29 ws2 scharf
30.03.2026, 14:05 Uhr

Frankenthal – Altertumsverein startet in die Samstagsführungen

Nestler4 29 ws2 scharfFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Frankenthaler Altertumsverein startet am Ostersamstag mit seinen Samstagsführungen.
Am Samstag, dem 4. April startet um 14.00 Uhr die erste monatliche Tour. Sie startet um 14.00 Uhr an der Treppe des Rathauses und führt in Richtung Wormser Tor. Auf dem Tourenweg wird ihnen Werner Schäfer vom Stadtführungsteam nicht nur Interessantes über die Geschichte und Vorkommnisse erzählen sondern auch anhand umfangreichen Bildmaterials die Vergangenheit „vor Augen führen“.
Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren
monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich.
Darüber hinaus können Interessierte aus speziellen Themenführungen aus einer bunten Angebotsreihe auswählen. Bitte beachten sie die Flyer im Rathaus und an anderen Stellen. Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden sie auf der Internetseite des Frankenthaler Altertumsvereins: www.frankenthal.de/stadtfuehrungen sowie auf der Veranstaltungsseite der Stadtverwaltung Frankenthal: www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über eine Spende freut sich der Altertumsverein, denn unsere Technik und das Bildmaterial kosten Geld.
Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern, geeignet auch für Personen mit Hörgeräten, für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen.
Anmeldung unter:
E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de
Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.

Quelle: Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:05

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