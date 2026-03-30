Edesheim – Polizeikontrolle – 52 -Jähriger flüchtet und verletzt Polizeibeamten

Edesheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 52-jähriger Autofahrer sollte am 29.03.2026, gegen 22:15 Uhr, im Zuge einer eingerichteten Kontrollstelle in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete er jedoch und beschleunigte sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Über die wenig befahrene A65 in Richtung Ludwigshafen erreichte der Beschuldigte zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender kam es dabei nicht. Die Flucht endete schließlich vor einem Anwesen in Ludwigshafen, wo der 52-Jährige sein Fahrzeug zum Stillstand brachte, jedoch im Wagen sitzen blieb. Als sich ein Polizeibeamter von hinten näherte, legte der Fahrer plötzlich den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Nur durch eine schnelle Ausweichbewegung konnte der Beamte verhindern, überfahren zu werden. Aufgrund der beengten Örtlichkeit wurde sein Fuß jedoch zwischen dem Fahrzeug und einer Mauer eingeklemmt, wodurch er leicht verletzt wurde. Zudem stieß das Auto gegen den dahinter abgestellten Funkstreifenwagen. Da der Mann nicht freiwillig aussteigen wollte, schlugen die Einsatzkräfte die Scheiben ein, sicherten den Fahrzeugschlüssel und konnten ihn schließlich fixieren. Während der Festnahme leistete der 52-Jährige Widerstand, indem er sich sperrte. Er muss sich nun unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen. Darüber hinaus entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:37