Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rentner (83) bestohlen und Treppe hinunter gestoßen – Polizei sucht Zeugen – In der Promenadestraße in Bensheim ist am Freitagnachmittag (27.03.2026) ein 83-jähriger Mann Opfer eines Raubdelikts geworden. Der Senior wurde dabei verletzt, nachdem ihn ein bislang unbekannter Täter bestohlen und anschließend eine Treppe hinunter gestoßen haben soll.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 14:30 Uhr. Der Täter entwendete dem 83-Jährigen den Geldbeutel samt Bargeld aus dessen Rollator. Im Anschluss stieß er den Mann rückwärts eine Treppe hinunter und flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Senior erlitt durch den Sturz eine Platzwunde sowie ein Hämatom am Kopf und musste medizinisch versorgt werden.

Täterbeschreibung

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

Dreitagebart

trug eine helle Jacke, dunkle Hose und eine schwarze Basecap

soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:27