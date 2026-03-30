Bensheim – 83-Jähriger bestohlen und Treppe hinunter gestoßen / Polizei sucht Zeugen

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Einem 83 Jahre alten Senior entwendete am Freitagnachmittag (27.03.), gegen 14.30 Uhr, in der Promenadestraße ein Krimineller den Geldbeutel

samt Bargeld aus dessen Rollator und stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter. Der 83-Jährige zog sich durch den Sturz eine Platzwunde und ein Hämatom am Kopf zu. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss zu Fuß vom Tatort.

Der Flüchtige war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitage-Bart. Er trug eine helle Jacke, dunkle Hose und eine schwarze Basecap. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Kriminelle ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06251/8468-0.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 12:22