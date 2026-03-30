Annweiler – Polizeiliche Bilanz nach vier Wochen Tunnelsperrungen auf der B10

Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Seit der Tunnelsperrung wurden 1476 LKW kontrolliert. Hierbei kam es zu 673 Beanstandungen. Alle beanstandeten Fahrzeugführer mussten umdrehen und einen nicht unerheblichen Umweg bis zu ihrem Zielort in Kauf nehmen. Weiter wurden bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Umleitungsstrecke oder umliegenden Straßen 2893 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 304 zu schnell unterwegs. Zur Ursprungsmeldung gelangen sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231643
Quelle:
Polizeidirektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 30. März 2026, 14:12