Speyer – Wechsel an der Spitze der Stadtratsfraktion



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – In der FDP-Stadtratsfraktion kommt es zum 1. April zu einem Wechsel im Fraktionsvorsitz: Bianca Hofmann übernimmt den Vorsitz von Mike Oehlmann, der die Fraktion seit der vergangenen Legislaturperiode geführt hat.

Mike Oehlmann gibt den Vorsitz mit Blick auf die anstehende Oberbürgermeisterwahl im September ab, um sich voll und ganz auf seine Kandidatur und den Wahlkampf konzentrieren zu können.

„Die Arbeit in einer Stadtratsfraktion ist von zentraler Bedeutung für den demokratischen Konsens in unserer Stadt. Diese Verantwortung als Fraktionsvorsitzender kann man – zumindest nach meinem Verständnis von dieser Aufgabe – nicht einfach nur nebenbei wahrnehmen. Wir haben uns bereits zu Beginn der Legislaturperiode darauf verständigt, den Fraktionsvorsitz im Laufe der Amtszeit zu übergeben. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen – auch, weil ich mich vollständig auf die Oberbürgermeisterwahl und den Wahlkampf vorbereiten möchte“, so Oehlmann.

Mit Bianca Hofmann übernimmt eine engagierte und erfahrene Kommunalpolitikerin die Führung der Fraktion. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe als Fraktionsvorsitzende. Gemeinsam mit unserem liberalen Team möchte ich die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und weiterhin konstruktiv an der Entwicklung unserer Stadt mitwirken“, erklärt Hofmann.

Quelle: Freie Demokraten Speyer

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 18:01