Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend (28.03.2026) hat die Polizei in der Landauer Straße einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert und dabei einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

Gegen 18:29 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug noch eine Versicherungsplakette aus dem vergangenen Versicherungsjahr angebracht war. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand somit nicht.

Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz (PflichtVG) eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit dem 1. März 2026 ein neues Versicherungsjahr gilt. Für E-Scooter ist daher eine aktuelle Versicherungsplakette erforderlich – diese hat derzeit die Farbe Schwarz.

Polizeihinweis: Wer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs ist, macht sich strafbar. Fahrzeughalter sollten daher rechtzeitig für eine neue Versicherungsplakette sorgen.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 07:05