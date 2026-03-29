Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter sind am Samstag (28.03.2026) in ein Mehrfamilienhaus in der Chamissostraße eingedrungen und haben mehrere Kellerräume aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr Zugang zu den Kellerräumlichkeiten des Anwesens. Dort wurden mehrere Abteile gewaltsam geöffnet und daraus diverse Gegenstände entwendet.

Ein Zeuge wurde auf die aufgebrochenen Kellerräume aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Angaben zur genauen Höhe des entstandenen Diebstahlschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 07:13