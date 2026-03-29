Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Körperliche Auseinandersetzung am Berliner Platz: Mann nach Faustschlag ins Krankenhaus – In der Nacht auf Sonntag, 29. März 2026, ist es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet ein Mann gegen 0:30 Uhr mit einer Personengruppe in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten dem späteren Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Verletzte musste anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 17 Jahre alt

dunkle Haare

trug zur Tatzeit eine orangene Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine gelbe Kappe

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 13:52