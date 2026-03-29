  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen
29.03.2026, 18:15 Uhr

Ludwigshafen – Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar –

Hallenbäder
Das Hallenbad Süd bleibt am Karfreitag, 3. April 2026, geschlossen. Am
Samstag, 4. April 2026, ist das Bad von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am
Ostersonntag, 5. April 2026, ist es von 9 bis 17 Uhr und am Ostermontag,
6. April 2026, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
Das Hallenbad Oggersheim ist am Karfreitag, 3. April 2026, am
Ostersonntag und am Ostermontag, 5. und 6. April 2026, geschlossen. Am
Samstag, 4. April 2026, ist es von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Wildpark Rheingönheim
Der Wildpark ist über Ostern zu den gewohnten Öffnungszeiten, täglich
von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr.

Wilhelm-Hack-Museum
Das Wilhelm-Hack-Museum, ist von Karfreitag, 3. April, bis Ostermontag,
6. April 2026, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Wilhelm-Hack
Museum bietet am Karfreitag, 3. April, sowie am Ostersonntag, 5. April
und am Ostermontag, 6. April 2026, jeweils von 15 bis 16 Uhr die letzten
öffentlichen Führungen zur aktuellen Sonderausstellung „Ulla von
Brandenburg: Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“ an. Die Ausstellung
endet am 6. April. Am Ostersamstag, 4. April findet von 15 bis 16 Uhr
die letzte öffentliche Führung zum Kabinettstück „Jonathan Meese.
Gesamtkunstwerk >Erzbuch!< (Buch der Bücher)" statt. Die Kosten pro
Führung betragen 5 Euro zuzüglich des Museumseintritts. Samstags hat das
Museum freien Eintritt.
Karl-Otto-Braun-Museum
Das Karl-Otto-Braun-Museum hat am Ostersonntag, 5. April 2026, in der
Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Geänderte Abfallentsorgungstermine
Anlässlich der Osterfeiertage ändern sich die Abfallentsorgungstermine
durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) um jeweils einen Tag,
wie folgt: Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April 2026; Dienstag, 7.
April, auf Mittwoch, 8. April 2026; Mittwoch, 8. April, auf Donnerstag,
9. April 2026; Donnerstag, 9. April, auf Freitag, 10. April 2026,
Freitag, 10. April 2026, auf Samstag, 11. April 2026.

Volkshochschule
Die Kasse und der Schalter für persönliche Anmeldungen der
Volkshochschule (VHS) sind von Montag, 30. März 2026, bis Montag, 6.
April 2026, geschlossen. Die Anmeldung und Beratung für
Integrationskurse ist von Montag, 30. März 2026, bis Sonntag, 12. April
2026, nicht möglich. Ab Dienstag, 7. April 2026, ist die persönliche
Anmeldung zu VHS-Kursen zunächst zu gekürzten Geschäftszeiten wieder
möglich. Diese sind: dienstags 9 bis 13 Uhr und donnerstags 9 bis 13 Uhr
sowie 14 bis 15 Uhr. Die Beratung beziehungsweise Anmeldung für
Integrationskurse ist wieder ab Montag, 13. April 2026, möglich.

Wertstoffhöfe
Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind von Karfreitag, 3. April 2026,
bis einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, durchgehend geschlossen.
Ab Dienstag, 7. April 2026, sind auf den Wertstoffhöfen zu den regulären
Zeiten Anlieferungen wieder möglich.

Bestattungsdienst
Der Bestattungsdienst ist von Karfreitag, 3. April 2026, bis
einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, geschlossen. Für die Abholung
von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24 Stunden Rufbereitschaft
unter der Telefonnummer 0621 62 25 25.

Friedhofsverwaltung
Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße 10 ist von Karfreitag, 3.
April 2026, bis einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, durchgehend
geschlossen. Ab Dienstag, 7. April 2026 ist die Friedhofsverwaltung
wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Telefon 0621
504-4849.
Stadtentwässerung
Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der
Nummer 0621 504-6870 zu erreichen.

Schillerhaus
Das Schillerhaus ist am Karfreitag, 3. April 2026, geschlossen.

Ernst-Bloch-Zentrum
Das Ernst-Bloch-Zentrum ist an allen Osterfeiertagen geschlossen.
Stadtbibliothek
Die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, hat von Karfreitag, 3. April,
bis einschließlich Montag, 6. April 2026, geschlossen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 18:15

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