Ludwigshafen – Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar –

Hallenbäder

Das Hallenbad Süd bleibt am Karfreitag, 3. April 2026, geschlossen. Am

Samstag, 4. April 2026, ist das Bad von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am

Ostersonntag, 5. April 2026, ist es von 9 bis 17 Uhr und am Ostermontag,

6. April 2026, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Hallenbad Oggersheim ist am Karfreitag, 3. April 2026, am

Ostersonntag und am Ostermontag, 5. und 6. April 2026, geschlossen. Am

Samstag, 4. April 2026, ist es von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark ist über Ostern zu den gewohnten Öffnungszeiten, täglich

von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr.

Wilhelm-Hack-Museum

Das Wilhelm-Hack-Museum, ist von Karfreitag, 3. April, bis Ostermontag,

6. April 2026, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Wilhelm-Hack

Museum bietet am Karfreitag, 3. April, sowie am Ostersonntag, 5. April

und am Ostermontag, 6. April 2026, jeweils von 15 bis 16 Uhr die letzten

öffentlichen Führungen zur aktuellen Sonderausstellung „Ulla von

Brandenburg: Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht“ an. Die Ausstellung

endet am 6. April. Am Ostersamstag, 4. April findet von 15 bis 16 Uhr

die letzte öffentliche Führung zum Kabinettstück „Jonathan Meese.

Gesamtkunstwerk >Erzbuch!< (Buch der Bücher)" statt. Die Kosten pro

Führung betragen 5 Euro zuzüglich des Museumseintritts. Samstags hat das

Museum freien Eintritt.

Karl-Otto-Braun-Museum

Das Karl-Otto-Braun-Museum hat am Ostersonntag, 5. April 2026, in der

Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Geänderte Abfallentsorgungstermine

Anlässlich der Osterfeiertage ändern sich die Abfallentsorgungstermine

durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) um jeweils einen Tag,

wie folgt: Montag, 6. April, auf Dienstag, 7. April 2026; Dienstag, 7.

April, auf Mittwoch, 8. April 2026; Mittwoch, 8. April, auf Donnerstag,

9. April 2026; Donnerstag, 9. April, auf Freitag, 10. April 2026,

Freitag, 10. April 2026, auf Samstag, 11. April 2026.

Volkshochschule

Die Kasse und der Schalter für persönliche Anmeldungen der

Volkshochschule (VHS) sind von Montag, 30. März 2026, bis Montag, 6.

April 2026, geschlossen. Die Anmeldung und Beratung für

Integrationskurse ist von Montag, 30. März 2026, bis Sonntag, 12. April

2026, nicht möglich. Ab Dienstag, 7. April 2026, ist die persönliche

Anmeldung zu VHS-Kursen zunächst zu gekürzten Geschäftszeiten wieder

möglich. Diese sind: dienstags 9 bis 13 Uhr und donnerstags 9 bis 13 Uhr

sowie 14 bis 15 Uhr. Die Beratung beziehungsweise Anmeldung für

Integrationskurse ist wieder ab Montag, 13. April 2026, möglich.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd sind von Karfreitag, 3. April 2026,

bis einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, durchgehend geschlossen.

Ab Dienstag, 7. April 2026, sind auf den Wertstoffhöfen zu den regulären

Zeiten Anlieferungen wieder möglich.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist von Karfreitag, 3. April 2026, bis

einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, geschlossen. Für die Abholung

von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24 Stunden Rufbereitschaft

unter der Telefonnummer 0621 62 25 25.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße 10 ist von Karfreitag, 3.

April 2026, bis einschließlich Ostermontag, 6. April 2026, durchgehend

geschlossen. Ab Dienstag, 7. April 2026 ist die Friedhofsverwaltung

wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Telefon 0621

504-4849.

Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der

Nummer 0621 504-6870 zu erreichen.

Schillerhaus

Das Schillerhaus ist am Karfreitag, 3. April 2026, geschlossen.

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum ist an allen Osterfeiertagen geschlossen.

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, hat von Karfreitag, 3. April,

bis einschließlich Montag, 6. April 2026, geschlossen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 29. März 2026, 18:15